Phát hiện thi thể phụ nữ trôi dạt vào bờ kè sông Sài Gòn, chi tiết trên cổ tay gây chú ý

Ngày 29/10, Công an TP.HCM đang xác minh nguyên nhân tử vong của một phụ nữ được phát hiện trôi dạt vào bờ kè sông Sài Gòn, đồng thời thông báo tìm kiếm thân nhân của nạn nhân.

Theo báo VietNamNet, khoảng 15h30 ngày 27/10, một người dân đi dạo ven sông Sài Gòn phát hiện thi thể nữ giới trôi dạt vào bờ kè, đoạn trước bến tàu thủy Bình An, địa chỉ số 56 đường 21, phường An Khánh, TP.HCM.

Sau khi phát hiện sự việc, người dân đã đến Công an phường An Khánh trình báo. Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để kiểm tra, khám nghiệm và tiến hành các thủ tục xác minh liên quan.

Thi thể nạn nhân. Ảnh: VietNamNet.

Theo báo Công an nhân dân, qua khám nghiệm và xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là nữ giới, cao khoảng 1,6 m, tóc đen cắt ngắn. Đặc điểm nhận dạng đáng chú ý là cổ tay trái đeo vòng chuỗi hạt màu đỏ.

Thời điểm được phát hiện, nạn nhân mặc áo khoác màu xanh bên ngoài áo thun đen, quần thun dài màu đen.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông báo tìm thân nhân của nạn nhân và những người biết thông tin liên quan đến vụ việc.

Người dân có thông tin đề nghị liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tại số 9 Xa lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú để phối hợp xác minh.