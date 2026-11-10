Phát hiện thi thể phụ nữ khỏa thân trong một cơ sở massage, hé lộ chi tiết bất thường

Cảnh sát thành phố New York (Mỹ) đang điều tra vụ án mạng sau khi phát hiện thi thể một phụ nữ trong tình trạng khỏa thân, với nhiều vết đâm trên cơ thể, bên trong một cửa hàng tại quận Queens. Đáng chú ý, cơ sở này từng bị trình báo hoạt động trái phép chỉ một ngày trước khi vụ việc được phát hiện.

Theo thông tin từ Sở Cảnh sát New York, thi thể nạn nhân được phát hiện vào ngày 6/11 bên trong một cửa hàng ở quận Queens. Người phụ nữ nằm sấp, không mặc quần áo và có nhiều vết thương do vật sắc nhọn gây ra trên cơ thể, trong đó có vết đâm ở vùng đầu.

Văn phòng giám định y khoa xác định đây là một vụ án mạng. Nguyên nhân tử vong được kết luận là do nhiều vết thương nghiêm trọng từ vật sắc nhọn.

Cơ sở massage ở quận Queens, nơi phát hiện thi thể một phụ nữ nằm sấp. Nguồn ảnh: NBC.

Theo NBC New York, người dân sống gần hiện trường cho biết địa điểm này trước đây từng là một phòng khám chăm sóc da nhưng đã đóng cửa từ vài năm trước. Thời gian gần đây, cơ sở xuất hiện quảng cáo dịch vụ massage.

Một số cư dân địa phương cho biết cửa hàng thường xuyên trong tình trạng đóng cửa, các cửa sổ đều được che kín và gần như không có hoạt động ra vào trong nhiều năm.

Đáng chú ý, theo hồ sơ của cơ quan chức năng, chỉ một ngày trước khi phát hiện thi thể, cơ sở này đã bị trình báo lên Sở Xây dựng thành phố New York. Nội dung tố cáo cho rằng địa điểm đang hoạt động như một cơ sở kinh doanh dịch vụ dành cho người trưởng thành, vi phạm các quy định về phân vùng sử dụng đất.

Trong một diễn biến khác, nguồn tin từ lực lượng thực thi pháp luật cho biết có người nhìn thấy một người đàn ông rời khỏi cửa hàng, mang theo một túi đựng rác. Thông tin này được Eyewitness News dẫn lại, song nhà chức trách chưa công bố thêm chi tiết liên quan.

Tính đến chiều 9/11, cảnh sát vẫn chưa xác định danh tính nạn nhân và chưa công bố nghi phạm trong vụ án.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân và các tình tiết liên quan đến vụ việc.