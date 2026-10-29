Phát hiện thi thể nữ trôi dạt vào bến tàu sông Sài Gòn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h30 ngày 27/10, trong lúc đi dạo tại khu vực bến buýt sông Sài Gòn, anh Đ.G.B. bất ngờ phát hiện thi thể một phụ nữ trôi dạt gần bờ kè.

Sau đó, anh B. đã đến Công an phường An Khánh trình báo sự việc. Lực lượng chức năng đã tiếp nhận thông tin, tiến hành các thủ tục liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Hiện trường phát hiện thi thể nữ trôi dạt vào bến tàu.

Theo Cơ quan Công an, nạn nhân nữ, cao khoảng 1,6m, thể trạng trung bình, tóc đen cắt ngắn. Thời điểm được phát hiện, người này mặc áo khoác màu xanh, bên trong là áo thun đen, quần thun dài màu đen; cổ tay trái đeo vòng hạt dạng chuỗi màu đỏ.

Do trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên cơ quan chức năng chưa xác định được danh tính và thân nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị ai là thân nhân hoặc biết thông tin liên quan đến nạn nhân liên hệ Cơ quan Công an tại số 9 xa lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú, TP Hồ Chí Minh, hoặc gọi số điện thoại 0934053456, gặp điều tra viên Nguyễn Văn Thành để cung cấp thông tin, phục vụ công tác xác minh.