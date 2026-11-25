Theo tạp chí People, ngày 19/11, sau khoảng 3 giờ nghị án, bồi thẩm đoàn đã tuyên Brandon David Mumma phạm hai tội danh liên quan đến hành vi can thiệp trái phép vào thi thể người đã chết và làm sai lệch chứng cứ trong vụ án liên quan đến cái chết của Jax Gratton (34 tuổi).

Ngày 15/4/2025, Jax Gratton mất tích sau khi rời khỏi nơi ở tại Denver, bang Colorado. Trước khi ra ngoài, nữ thợ làm tóc nói với bạn cùng phòng rằng cô sẽ trở về sau khoảng 3 giờ. Tuy nhiên, Gratton đã không quay trở lại.

Nạn nhân Jax Gratton.

Theo Văn phòng Công tố địa phương, tín hiệu cuối cùng từ điện thoại của Gratton được ghi nhận tại một địa điểm ở Lakewood, nơi cô được nhìn thấy đi vào cùng bạn trai Brandon David Mumma trong tối hôm đó.

Kết quả điều tra cho thấy, rạng sáng 16/4/2025, Mumma và một người bạn rời khỏi địa điểm trên, để Gratton ở lại một mình trong tình trạng đang ngủ và chịu ảnh hưởng của ma túy.

Vài giờ sau, Mumma quay trở lại và được nhìn thấy mang những túi rác ra bên ngoài tòa nhà trước khi rời đi.

Theo cơ quan công tố, Mumma đã di chuyển thi thể Gratton cùng đồ dùng cá nhân và những bằng chứng liên quan đến cái chết của cô nhằm tránh bị cảnh sát phát hiện.

Ngày 6/6/2025, sau gần 2 tháng mất tích, thi thể Gratton được tìm thấy trong một khe hẹp rộng khoảng 1,2 m giữa hai tòa nhà tại Lakewood, ở khu vực công chúng không thể tiếp cận.

Jax Gratton (trái) và Brandon Mumma.

Thời điểm được phát hiện, nạn nhân vẫn mặc bộ quần áo giống như ngày mất tích. Tuy nhiên, do thi thể đã phân hủy nghiêm trọng, cơ quan chức năng không thể xác định chính xác nguyên nhân tử vong cũng như tình huống dẫn đến cái chết của Gratton.

Jax Gratton là một phụ nữ chuyển giới, từng chia sẻ hành trình chuyển giới của mình trên mạng xã hội. Cô được biết đến là một thợ làm tóc được nhiều người yêu mến và luôn quan tâm đến gia đình.

Liên quan đến vụ án, Brandon David Mumma bị bắt giữ vào tháng 3/2026. Đến ngày 19/11, bồi thẩm đoàn tuyên người đàn ông này có tội liên quan đến hành vi can thiệp trái phép vào thi thể và làm sai lệch chứng cứ.

Mumma dự kiến sẽ bị tuyên án vào tháng 12/2026.

Đến nay, nguyên nhân tử vong của Jax Gratton vẫn chưa được xác định.