Phát hiện thi thể nữ sinh 16 tuổi trong rừng, lời khai của bạn trai hé lộ chuyện đau lòng

Một nam thanh niên 19 tuổi tại bang Florida (Mỹ) đã bị bắt giữ vì liên quan đến cái chết của bạn gái 16 tuổi. Nạn nhân được gia đình trình báo mất tích, trước khi thi thể được phát hiện tại một khu vực rừng cây.

Theo Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Pasco, Robert Timmons bị bắt ngày 9/11 liên quan đến cái chết của Victoria Perez. Thi thể cô gái được tìm thấy tại thành phố Spring Hill vào ngày 8/11. Hạt Pasco nằm ở phía bắc thành phố Tampa, thuộc bờ biển phía tây bang Florida.

Gia đình Perez trình báo cô mất tích vào khoảng 7h sáng 8/11. Theo thông tin từ cảnh sát, lần cuối cùng cô được nhìn thấy là vào tối hôm trước tại khu vực Spring Hill.

Đến khoảng 11h24 cùng ngày, lực lượng chức năng nhận được tin báo phát hiện một người tử vong tại khu vực rừng cây gần đường Crela Drive. Khi có mặt, cảnh sát tìm thấy thi thể Perez cách lòng đường khoảng 4,5 m. Cảnh sát trưởng Jeff Harrington sau đó xác nhận nạn nhân chính là cô gái 16 tuổi đang được tìm kiếm.

Nạn nhân mới 16 tuổi. Ảnh: People.↵

Trong quá trình điều tra, cảnh sát tiến hành làm việc với những người quen biết Perez và Timmons. Theo ông Harrington, bạn bè và người thân mô tả mối quan hệ giữa hai người là “đầy biến động” và “độc hại”.

Các điều tra viên đồng thời rà soát hệ thống camera giám sát, qua đó xác định phương tiện có liên quan đến Timmons và tìm được người này để thẩm vấn.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 1h15 sáng 8/11, Perez lên xe do Timmons điều khiển. Hai người sau đó được cho là xảy ra tranh cãi, khiến mâu thuẫn leo thang.

Theo cảnh sát, Timmons bị cáo buộc đã dùng súng bắn Perez ngay trong xe, sau đó lái phương tiện đến một địa điểm gần đó và bỏ lại thi thể nạn nhân tại khu vực rừng cây.

Ban đầu, trong quá trình thẩm vấn, Timmons phủ nhận việc biết rõ tung tích của Perez. Tuy nhiên, người này sau đó thừa nhận đã đón cô gái tại khu căn hộ nơi gia đình cô sinh sống.

Cảnh sát trưởng Harrington cho biết nghi phạm cũng khai rằng trong lúc hai người tranh cãi, một khẩu súng được đặt trên đùi. Timmons sau đó rút súng và bắn vào phía bên trái đầu Perez.

Sau vụ việc, nghi phạm bị cáo buộc đã vứt khẩu súng xuống một vùng nước gần đó. Đội tìm kiếm và cứu hộ dưới nước của Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Pasco đang tiếp tục tìm kiếm hung khí.

Cơ quan điều tra cũng tiến hành thu thập thêm chứng cứ, trong đó có việc khám nghiệm chiếc xe và một căn hộ thuộc khu chung cư liên quan.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Cảnh sát trưởng Jeff Harrington bày tỏ sự đau xót trước cái chết của nạn nhân: “Đây là một sự việc vô cùng bi thảm. Một cô gái trẻ mới 16 tuổi sẽ không bao giờ có cơ hội đón sinh nhật lần thứ 18”.

Hiện, vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra. Nhà chức trách chưa công bố thêm thông tin liên quan.