Một vụ việc bất thường vừa được phát hiện tại thành phố Osan, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc, khi cảnh sát tìm thấy thi thể người đàn ông ngoài 30 tuổi bên trong một chiếc túi nilon lớn tại phòng trọ. Nạn nhân trước đó đã nghỉ việc và mất liên lạc với những người quen biết.

Theo Đài MBC, khoảng 12h30 ngày 12/11, cảnh sát tiếp nhận tin báo từ một đồng nghiệp của người đàn ông. Người này cho biết không thể liên lạc được với nạn nhân nên đã trình báo sự việc với cơ quan chức năng.

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng cảnh sát nhanh chóng đến kiểm tra một căn phòng trọ nằm tại khu vực Gwoldong, thành phố Osan, thuộc tỉnh Gyeonggi.

Tại đây, cảnh sát phát hiện người đàn ông đã tử vong. Đáng chú ý, thi thể nạn nhân nằm bên trong một chiếc túi nilon lớn, khiến vụ việc xuất hiện những tình tiết cần được làm rõ.

Phát hiện thi thể người đàn ông trong túi nilon ở phòng trọ, cảnh sát đưa ra nhận định ban đầu thế nào?. Ảnh: Nocutnews↵

Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng ghi nhận người đàn ông đã nghỉ việc từ ngày 4/11. Sau đó vài ngày, đến ngày 8/11, nạn nhân bắt đầu mất liên lạc với bạn bè và những người quen biết.

Việc không thể liên lạc với người đàn ông kéo dài cho đến ngày 12/11. Một đồng nghiệp đã quyết định trình báo cảnh sát, dẫn đến việc lực lượng chức năng có mặt tại phòng trọ và phát hiện thi thể.

Như vậy, từ thời điểm được ghi nhận bắt đầu mất liên lạc đến khi được tìm thấy, người đàn ông đã trải qua khoảng 4 ngày không có liên hệ với những người quen biết.

Một chi tiết khác được ghi nhận tại hiện trường là thi thể nạn nhân đã xuất hiện dấu hiệu phân hủy khi cảnh sát phát hiện. Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chết của người đàn ông vẫn chưa được xác định.

Việc thi thể được tìm thấy bên trong túi nilon lớn cũng là một trong những tình tiết liên quan đến vụ việc mà cơ quan chức năng cần tiếp tục điều tra.

Theo đánh giá ban đầu của cảnh sát, khả năng đây là một vụ án mạng hoặc có người từ bên ngoài đột nhập vào căn phòng được nhận định là không cao.

Dù vậy, đây mới chỉ là nhận định ở thời điểm hiện tại, trong khi các tình tiết liên quan đến cái chết của nạn nhân vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh.

Hiện cảnh sát chưa đưa ra kết luận cuối cùng về nguyên nhân tử vong của người đàn ông. Công tác điều tra vẫn đang được tiến hành nhằm làm rõ hoàn cảnh dẫn đến sự việc cũng như những chi tiết bất thường được phát hiện tại phòng trọ.