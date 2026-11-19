Sáng 19-11, tại khu vực công viên bờ biển, đoạn gần Quảng trường 2 tháng 4 (phường Nha Trang), một thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phát hiện thi thể một người đàn ông đang trong quá trình phân hủy mạnh bên trong hộp quảng cáo.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, khi đi ngang qua hộp quảng cáo (bao quanh trụ điện), người này ngửi thấy mùi hôi thối bất thường. Kiểm tra bên trong, người này phát hiện có thi thể người và đã trình báo cơ quan công an.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Nha Trang nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường và báo cáo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp xử lý. Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng xác định người tử vong là ông B.Đ.T. (sinh năm 1992, thường trú xã Bắc Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa). Theo thông tin ban đầu, ông B.Đ.T có tiền sử bệnh tâm thần, sống lang thang tại khu vực Nha Trang.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.