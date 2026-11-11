Phát hiện thi thể người đàn ông trên bãi biển ở phường Đông Ninh Hòa

Rạng sáng 11-11, người dân phát hiện một thi thể nam giới trên bãi biển ở phường Đông Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa), hiện chưa xác định được nhân thân, lai lịch.

Hiện trường phát hiện thi thể người đàn ông.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 40 phút cùng ngày, ông Trần An Khánh (trú Tổ dân phố Ninh Thủy 3, phường Đông Ninh Hòa) đi kiểm tra khu vực bờ kè đang xây dựng thì phát hiện một người đàn ông nằm úp mặt xuống cát, trên người không mặc quần áo, đã tử vong. Ông Khánh lập tức báo tin cho chính quyền địa phương.

Công an phường Đông Ninh Hòa đã có mặt phong tỏa hiện trường, đồng thời báo cáo đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa để điều tra, làm rõ vụ việc.