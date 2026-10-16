Phát hiện thi thể người đàn ông đội mũ bảo hiểm Grab ở hồ Xuân Hương, cánh tay có hình xăm

Khoảng 14h30 ngày 16/10, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một nam giới tại khu vực hồ Xuân Hương. Sau đó, các đơn vị chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường theo quy định để phục vụ công tác xác minh.

Hình xăm trên cánh tay nạn nhân. Ảnh: CA.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là nam giới, khoảng 20–30 tuổi, có dáng người gầy.

Thời điểm được phát hiện, người này đội mũ bảo hiểm Grab, mặc áo khoác màu xanh – trắng và mang dép màu đen có nhiều vết sơn bám dính.

Đáng chú ý, trên cánh tay trái của nạn nhân có hình xăm hoa văn dạng ngọn lửa.

Vị trí phát hiện nạn nhân cách mép hồ khoảng 10m.

Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt thông báo, đề nghị người dân biết thông tin hoặc có người thân mất liên lạc với đặc điểm nhận dạng nêu trên khẩn trương liên hệ cơ quan công an để phối hợp xác minh, làm rõ vụ việc.

Lực lượng chức năng cũng mong người dân chia sẻ thông tin nhằm sớm xác định danh tính, tìm được thân nhân của nạn nhân.