Phát hiện thi thể người đàn ông có chùm chìa khoá trong túi trôi trên sông Sài Gòn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 40 ngày 18-9, người dân phát hiện một thi thể trôi trên sông Sài Gòn, đoạn qua đường Nguyễn Văn Hưởng, phường An Khánh nên trình báo cơ quan chức năng.

Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân.

Nhận tin báo, công an đến hiện trường lập hồ sơ ghi nhận vụ việc, vớt thi thể nạn nhân lên bờ.

Qua ghi nhận ban đầu, nạn nhân là nam giới, trên 50 tuổi, mặc áo thun màu vàng, quần jean màu xanh đen. Trên người nạn nhân không có giấy tờ tuỳ thân, chỉ có một chùm chìa khoá.

Công an TPHCM thông báo ai có thông tin về nạn nhân, liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TPHCM (số 9 xa lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú) gặp ĐTV Bùi Xuân Quang, số điện thoại 0909.601.693 để trình báo, phối hợp, hỗ trợ làm rõ.