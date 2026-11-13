Phát hiện thi thể người đàn ông bị lũ cuốn trôi khi thả lưới trên sông Côn

Theo đó, vào khoảng 7 giờ ngày 13-11, người dân thôn Định Thiện (xã Tuy Phước Bắc) phát hiện có 1 thi thể trôi trên đoạn sông Côn qua địa bàn. Ngay sau đó, cơ quan chức năng cùng người dân tiếp cận, đưa thi thể lên bờ.

Thi thể nạn nhân được phát hiện tại đoạn sông Côn qua xã Tuy Phước Bắc. Ảnh: Ngọc Triển

Nạn nhân là ông Đ.M.H. (SN 1994, trú thôn Bình Nghi, xã Tây Sơn) bị nước lũ cuốn trôi khi đi thả lưới trên sông Côn ngày 10-11.

Vị trí phát hiện thi thể nạn nhân cách địa điểm xảy ra vụ việc hơn 20 km về phía hạ nguồn sông Côn. Sau khi hoàn thành thủ tục xác minh, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Như đã thông tin, sáng 10-11, ông H. đi thả lưới bắt cá tại khu vực sông Côn gần nhà, đoạn gần cầu Suối Đục (trên đường đỉnh 636, thuộc địa bàn thôn Bình Nghi, xã Tây Sơn).

Sau khi về ăn cơm trưa, ông H. trở ra khu vực lòng sông Côn để kéo lưới thì nước lũ đổ về cuốn trôi.