Phát hiện thi thể nam thanh niên trong vườn cà phê ở Lâm Đồng

Ngày 5/10, lãnh đạo phường 1 Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường để phục vụ công tác điều tra vụ việc một nam thanh niên được phát hiện tử vong trong vườn cà phê.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc.

Thông tin ban đầu, khoảng 10h30 cùng ngày, người dân phát hiện thi thể một nam thanh niên tại một vườn cà phê thuộc Tổ dân phố 14 Lộc Phát, phường 1 Bảo Lộc nên đã báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng phường 1 Bảo Lộc có mặt, bảo vệ hiện trường. Tại hiện trường, bên cạnh thi thể nam thanh niên có chiếc xe máy nhưng không có biển số. Danh tính nạn nhân hiện chưa được xác định.

Ngoài ra tại hiện trường, dây điện có dấu hiệu bị cắt. Hiện lực lượng Công an và Quân sự phường tiếp tục bảo vệ hiện trường, chờ lực lượng chuyên môn Công an tỉnh Lâm Đồng đến khám nghiệm, điều tra vụ việc.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News đưa tin, ngày 14/8, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong của chị Lê Thị Mỹ D. (39 tuổi, nhân viên thư viện Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, xã Ea Wy).

Thi thể chị D. được phát hiện tại một rẫy cà phê ở khu vực Km92, xã Ea Đrăng, cách trường nơi chị công tác khoảng 20km.

Theo lãnh đạo nhà trường nơi chị D. công tác, sáng 14/8, nhà trường nhận được thông tin về việc phát hiện thi thể chị D. và đang chờ cơ quan chức năng thông báo cụ thể về vụ việc.

Theo vị này, chị D. làm việc tại trường từ năm 2009 đến nay. Trong quá trình làm việc, chị không có biểu hiện bất thường, luôn vui vẻ, hòa đồng với đồng nghiệp. Nhà trường có khu tập thể gồm 4 phòng, chị D. thường ở lại đây để thuận tiện cho công việc.

Theo thông tin ban đầu từ Công an xã Ea Wy, sáng 11/8, mọi người phát hiện khói bốc ra từ phòng chị D. Khi vào kiểm tra, họ không thấy chị D. mà chỉ phát hiện một góc nệm trên giường và một phần tủ quần áo bị cháy. Sau đó, mọi người liên lạc với chị D. nhưng không được.

Trước thông tin trên, Công an xã Ea Wy phát thông báo truy tìm nữ nhân viên thư viện mất tích.