Ngày 19/11, theo tin từ UBND xã Thạch Khê (Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn vừa phát hiện thi thể một nam giới trôi dạt vào bờ biển.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể

Trước đó, khoảng 17h ngày 18/11, người dân địa phương phát hiện thi thể nạn nhân tại khu vực bãi biển xã Thạch Khê. Bên cạnh thi thể có một túi da màu nâu và một thùng xốp rỗng được buộc vào người bằng dây thun.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an xã Thạch Khê và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 đến hiện trường, tổ chức khám nghiệm, xác minh vụ việc.

Qua xác minh, danh tính nạn nhân được xác định là anh L.V.C. (SN 1993, trú tại xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh), làm nghề giao hàng (shipper). Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, người thân đã đến nhận thi thể.

Hiện, cơ quan chức năng chưa xác định được thi thể nạn nhân trôi dạt từ đâu đến khu vực bờ biển xã Thạch Khê. Nguyên nhân tử vong và các tình tiết liên quan đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, ngày 14/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của Công an phường Hải Châu về việc phát hiện một thi thể nam giới chưa rõ nhân thân, lai lịch tại khu vực mỏm đá bờ kè dưới chân cầu Thuận Phước, thuộc phường Hải Châu.

Qua nhận dạng ban đầu, nạn nhân là nam giới, dáng người to, cao khoảng 1,75m, mặc áo thun màu đen có in chữ “FENDI”, quần lửng màu trắng, không mang giày dép. Đặc điểm đáng chú ý là tại cẳng tay trái có hình xăm hoa văn. Thời điểm được phát hiện, thi thể đang trong quá trình phân hủy.

Người dân có thông tin liên quan đến đặc điểm nhận dạng nêu trên hoặc có người thân mất tích với những đặc điểm tương tự, đề nghị liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng (địa chỉ số 492 Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng; hoặc liên hệ cán bộ thụ lý Chế Văn Duy, số điện thoại: 0905.027.552) để cung cấp thông tin, phối hợp giải quyết.