Sáng 19.11, lãnh đạo UBND xã Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, người dân địa phương vừa phát hiện một thi thể nam giới trôi dạt vào bờ biển trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 18.11, người dân phát hiện thi thể nam giới dạt vào bờ biển xã Thạch Khê. Bên cạnh thi thể có một túi da màu nâu và một thùng xốp rỗng được buộc vào người bằng dây chun.

Hiện trường phát hiện thi thể. Ảnh: NDCC

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là L.V.C. (SN 1993, trú tại xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh), làm nghề giao hàng (shipper). Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, người thân đã đến nhận thi thể.

Lãnh đạo UBND xã Thạch Khê cho biết, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi. Hiện vẫn chưa xác định được thi thể trôi dạt từ đâu đến bờ biển địa phương.

Nguyên nhân tử vong của nạn nhân đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.