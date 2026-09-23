Phát hiện thi thể nam giới trôi dạt trên vùng biển xã Phước Dinh

Chiều 23-9, Công an xã Phước Dinh cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh danh tính, lai lịch người đàn ông tử vong được phát hiện trên vùng biển thuộc địa bàn.

Thi thể người đàn ông được phát hiện trôi dạt trên vùng biển Phước Dinh.

Theo thông tin ban đầu, chiều 21-9, tại khu vực biển thôn Sơn Hải 1 (xã Phước Dinh), cách bờ khoảng 1,83 hải lý, các ngư dân phát hiện một thi thể nam giới trôi dạt trên biển. Thông tin được báo ngay cho chính quyền địa phương. Lực lượng chức năng sau đó đưa thi thể vào bờ.

Theo Công an xã Phước Dinh, thi thể nạn nhân đang trong quá trình phân hủy, có đặc điểm nhận dạng: mặc áo dài tay màu xanh, quần dài màu xanh. Chính quyền địa phương đã tổ chức an táng nạn nhân theo quy định.

Hiện, danh tính và thân nhân của nạn nhân vẫn chưa được xác định. Công an xã Phước Dinh đề nghị gia đình có người thân mất liên lạc, mất tích trong thời gian gần đây, nếu thấy đặc điểm phù hợp, hoặc người dân biết thông tin liên quan, liên hệ Công an xã Phước Dinh qua số điện thoại 0933.004.800 để phối hợp xác minh.