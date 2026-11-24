Sáng 24/11, Công an xã Duy Xuyên (TP. Đà Nẵng) thông tin về việc phát hiện một thi thể nam giới chưa rõ danh tính tại khu vực cầu sắt Chiêm Sơn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h cùng ngày, người dân phát hiện thi thể nam giới trên nhánh sông Thu Bồn, thuộc khu vực cầu sắt Chiêm Sơn, tổ 1, thôn Chiêm Sơn, xã Duy Xuyên.

Một góc sông Thu Bồn. Ảnh minh họa.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Duy Xuyên phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Công an TP. Đà Nẵng tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc theo quy định.

Theo cơ quan công an, nạn nhân là nam giới, khoảng 35-40 tuổi, cao từ 1,60-1,65m. Hiện danh tính và nguyên nhân tử vong chưa được xác định.

Để phục vụ công tác xác minh và sớm tìm được người thân của nạn nhân, Công an xã Duy Xuyên đề nghị người dân hỗ trợ chia sẻ thông tin.

Người biết thông tin về nạn nhân hoặc nghi ngờ là người thân có thể liên hệ trực tiếp Công an xã Duy Xuyên qua số điện thoại trực ban 02353.776.779 (hoạt động 24/24 giờ) hoặc nhắn tin đến Fanpage Công an xã Duy Xuyên để cung cấp thông tin.