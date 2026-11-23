Ngày 23/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang xác minh danh tính thi thể nam giới được phát hiện trên sông Mương Chuối, xã Nhà Bè, đồng thời thông báo đặc điểm nhận dạng để tìm kiếm thân nhân.

Trước đó, ngày 10/11, một thi thể nam giới chưa rõ danh tính được phát hiện trên sông Mương Chuối, thuộc địa bàn xã Nhà Bè, TP.HCM.

Theo thông tin từ cơ quan công an, nạn nhân là nam giới, độ tuổi khoảng 20–35, khi được phát hiện không mặc áo, mặc quần tây dài màu đen.

Một thi thể nam giới chưa rõ danh tính được phát hiện trên sông Mương Chuối. Ảnh minh họa.↵

Thời điểm phát hiện, thi thể đã trong tình trạng trương phình, phân hủy; da lòng bàn tay, bàn chân bong tróc, có hiện tượng tuột da ở các ngón.

Qua kiểm tra bên ngoài, cơ quan chức năng chưa phát hiện dấu vết tác động ngoại lực. Trên cơ thể nạn nhân không ghi nhận các đặc điểm nhận dạng riêng biệt như sẹo, dị hình hoặc hình xăm. Đồng thời, không phát hiện giấy tờ tùy thân, trang sức hay tài liệu liên quan.

Để phục vụ công tác xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đề nghị người dân, đặc biệt là những gia đình có người thân mất tích, mất liên lạc hoặc có đặc điểm tương đồng với nạn nhân, chủ động đối chiếu thông tin và phối hợp cung cấp manh mối.

Người dân có thông tin liên quan có thể liên hệ Trung tá Nguyễn Minh Quân, Điều tra viên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, qua số điện thoại 0708 413 961 để phối hợp xác minh.

Công an xã Nhà Bè cũng đề nghị người dân chia sẻ thông tin nhằm hỗ trợ cơ quan chức năng sớm xác định danh tính người tử vong, tìm kiếm thân nhân và làm rõ vụ việc.