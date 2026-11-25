Theo Cổng TTĐT Công an Hà Nội, Công an phường Hồng Hà tìm người biết việc trong vụ việc người tử vong chưa rõ nguyên nhân, phát hiện ngày 09/11/2026 tại mép sông khu vực bãi giữa Sông Hồng, phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội.

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Theo đó, ngày 09/11/2026, Công an phường Hồng Hà tiếp nhận tin báo về việc phát hiện một thi thể nam giới tại mép sông, khu vực bãi giữa sông Hồng, phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội. Tại thời điểm phát hiện, nạn nhân trong tư thế nằm sấp, mặt úp xuống sông, thi thể đang trong giai đoạn phân hủy. Qua nhận dạng ban đầu, nạn nhân là nam giới, khoảng 30–40 tuổi, mặc áo phông có cổ màu trắng, quần dài màu đen.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an thành phố tổ chức khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể nạn nhân lên bãi giữa sông Hồng để tiến hành khám nghiệm tử thi. Đồng thời, đơn vị phối hợp với UBND phường Hồng Hà thực hiện các thủ tục mai táng theo quy định.

Nếu ai biết thông tin liên quan đến vụ việc hoặc gia đình có người thân mất tích, mất liên lạc từ đầu tháng 11/2026 đến nay, đề nghị thông báo cho Điều tra viên thụ lý vụ việc (SĐT 093.633.6828); trình báo trực tiếp tại trụ sở Công an phường Hồng Hà (số 6, ngõ 24 An Xá, phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội) hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an thành phố Hà Nội để phục vụ công tác xác minh, giải quyết theo quy định của pháp luật.