Phát hiện thi thể nam giới phân hủy nặng trên sông Đồng Nai, trên lưng nạn nhân có hình xăm rồng phủ kín

Ngày 24/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang xác minh, làm rõ nguyên nhân một nam giới tử vong chưa rõ nguyên nhân, được phát hiện tại phường Long Bình.

Trên lưng nạn nhân có xăm hình con rồng phủ kín. Ảnh: Công an Nhân dân

Phát hiện thi thể trên bệ đá bờ kè

Trước đó, khoảng 16h ngày 23/9, người dân phát hiện một thi thể trên bệ đá thuộc bờ kè sông Đồng Nai, đoạn qua khu phố Phước Thiện, phường Long Bình, TPHCM. Vụ việc sau đó được trình báo cơ quan công an.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Long Bình phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đến hiện trường, tổ chức khám nghiệm và thu thập thông tin để xác định nguyên nhân tử vong.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là nam giới, khoảng 25-35 tuổi. Thời điểm được phát hiện, thi thể đã phân hủy nặng.

Nạn nhân mặc áo thun dài tay màu đen - trắng, quần sọc trắng có hai đường viền đỏ chạy dọc hai bên ống quần. Đáng chú ý, trên lưng nạn nhân có hình xăm con rồng phủ kín.

Công an tìm thân nhân nạn nhân

Khu vực phát hiện thi thể nam giới. Ảnh: Công an TPHCM

Để phục vụ công tác điều tra và xác minh danh tính nạn nhân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đề nghị người dân nếu là thân nhân hoặc biết thông tin liên quan đến nạn nhân, nhanh chóng cung cấp cho cơ quan công an.

Thông tin có thể được cung cấp cho cán bộ Phan Hoàng Phú qua số điện thoại 0962.424.265 hoặc trực tiếp đến trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM tại số 9 Xa lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM.