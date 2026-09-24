Phát hiện thi thể mắc kẹt sâu trong hang hẹp: Nhìn xuống ngón tay nạn nhân, đội cứu hộ ám ảnh tột cùng

Vụ việc xảy ra tại Thái Lan mới đây đã khiến nhiều người không khỏi xót xa trước câu chuyện buồn của một người đàn ông tử vong bên trong hang đất ở tỉnh Chon Buri sau trận lũ vừa qua.

Đặc biệt, nguyên nhân khiến nạn nhân mất mạng càng làm cho những người chứng kiến thêm phần đau lòng.

Theo thông tin trên tờ The Thaiger, ông Wanna Sae Li (65 tuổi) đã bò vào một cái hang nằm cạnh kênh thoát nước ở khu vực Ban Beng khi mực nước dâng cao do mưa lớn.

Lo sợ đàn chó con bị nước lũ nhấn chìm, ông Wanna đã liều mình chui vào hang để giải cứu. Tuy nhiên, nỗ lực cứu hộ của ông đã không thành công, dẫn đến bi kịch cho cả ông và những chú chó nhỏ.

Trước đó, vào khoảng trưa thứ Bảy (ngày 19/9), các tình nguyện viên cứu hộ tại Ban Beng đã nhận được báo cáo về vụ việc.

Thiếu tá - Cảnh sát Siriwit Wongkawankrom, thanh tra điều tra thuộc đồn cảnh sát Ban Beng đã nhanh chóng đến hiện trường tại khu vực Moo 10, xã Nong Irun.

Tiếp sau đó, các điều tra viên cùng đội ngũ y tế từ Bệnh viện Ban Beng và nhiều tình nguyện viên cũng đã có mặt.

Tại khu vực phía sau ngôi nhà, lực lượng chức năng tìm thấy một cái hang bị cỏ che khuất, nằm gần kênh thoát nước với đường kính khoảng 60 cm.

Từ miệng hang, đôi chân của nạn nhân lộ ra kéo dài đến tận đầu gối. Các sĩ quan lập tức yêu cầu tình nguyện viên mang dụng cụ đào đất đến để tiếp cận.

Họ đã tiến hành đào sâu khoảng 30 cm và mở rộng một đoạn dài chừng 150 cm dọc theo vị trí thi thể. Mất khoảng 10 phút, đội cứu hộ mới đưa được thi thể ông Wanna Sae Li ra ngoài.

Nạn nhân được tìm thấy trong tư thế nằm sấp, hai tay duỗi về phía trước. Đau lòng thay, đội cứu hộ phát hiện xác hai chú chó con mới sinh nằm chết ngay sát tầm tay của ông.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy không có dấu hiệu nào chứng tỏ nạn nhân bị hãm hại. Được biết, ông Wanna sống một mình trong nhà, một vài người thân của ông sinh sống ở những ngôi nhà lân cận.

Sáng hôm xảy ra sự việc, anh trai của nạn nhân là ông Somsak Sae Li (75 tuổi) đã đến thăm. Ông Somsak cho biết, vì lo sợ nước mưa ngập cái hang nơi đàn chó con trú ẩn nên ông Wanna đã chui vào trong. Tuy nhiên, do bò vào quá sâu, ông đã không thể tự mình thoát ra được.

Tại hiện trường, người ta cũng tìm thấy tám chú chó con mới sinh khác trên mặt đất dưới gầm nhà, đang được hai con chó cái trông chừng. Cái hang nơi xảy ra sự việc nằm ở khu vực đất cát ẩm ướt ven kênh, vốn là nơi lũ chó đã đào nhiều hốc trú ẩn khác nhau.