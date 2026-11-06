Phát hiện thi thể hai mẹ con trong công viên, manh mối vụ án được hé lộ nhờ khán giả truyền hình

Một người đàn ông Mỹ vừa bị tòa án ở Rome tuyên án tù chung thân vì sát hại bạn đời và con gái mới 11 tháng tuổi. Vụ án từng gây chấn động dư luận Italy khi danh tính các nạn nhân được hé lộ nhờ sự hỗ trợ của một chương trình truyền hình và khán giả.

Ngày 5/11, tòa án tại Rome (Italy) tuyên phạt Rexal Ford, 47 tuổi, mức án tù chung thân vì tội sát hại bạn đời và con gái vào năm 2025.

Ford không có mặt tại phiên tòa khi phán quyết được công bố. Trước đó, bị cáo nhiều lần khẳng định mình vô tội. Theo quy định, tòa án có 90 ngày để công bố bản án đầy đủ. Luật sư của Ford cho biết sẽ xem xét khả năng kháng cáo sau khi nghiên cứu nội dung phán quyết.

Đối tượng Rexal Ford. Ảnh: Deadline.↵

Vụ án bắt đầu thu hút sự chú ý vào tháng 6/2025, khi thi thể hai nạn nhân được phát hiện trong tình trạng khỏa thân và phân hủy tại một công viên lớn ở Rome. Do không tìm thấy giấy tờ tùy thân, cơ quan điều tra gặp nhiều khó khăn trong quá trình xác định danh tính.

Trước tình hình này, lực lượng chức năng đã nhờ đến sự hỗ trợ của chương trình truyền hình hàng tuần nổi tiếng Chi l’ha Visto? (Ai đã nhìn thấy người này?) để kêu gọi người dân cung cấp thông tin.

Sau nhiều lần phát sóng, khán giả đã giúp xác định hai nạn nhân là Anastasia Trofimova, 29 tuổi, và con gái cô tên Andromeda. Kết quả xét nghiệm ADN sau đó xác nhận Ford là cha ruột của bé gái. Đáng chú ý, một số khán giả cũng nhận ra Ford qua những hình ảnh được chương trình đăng tải.

Một hàng rào an ninh ngăn cách hiện trường vụ án với lối vào công cộng bên trong công viên Villa Pamphili, nơi một phụ nữ Mỹ và đứa con sơ sinh của cô được tìm thấy đã chết vào ngày 7/6, tại Rome, Ý. Ảnh: Reuters

Ford có tên khai sinh là Francis Charles Kaufman, trước khi đổi tên hợp pháp vào năm 2017. Người này bị bắt tại đảo Skiathos, Hy Lạp, sau đó được dẫn độ về Italy. Trong suốt quá trình xét xử, Ford bị giam giữ tại nhà tù Regina Coeli ở Rome.

Vụ việc khiến dư luận Italy đặc biệt quan tâm khi nhiều tình tiết liên quan đến cuộc sống của các nạn nhân trước khi xảy ra thảm kịch được hé lộ. Theo đó, một số người dân từng gọi điện báo cảnh sát về tình trạng của gia đình này sau khi nhìn thấy cặp đôi cùng con nhỏ lang thang tại khu vực trung tâm Rome.

Những người từng tìm đến cảnh sát cho biết, Ford có thời điểm rơi vào tình trạng say xỉn. Các thông tin này càng khiến vụ án nhận được sự chú ý của công chúng trong suốt quá trình điều tra và xét xử.