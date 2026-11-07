Phát hiện thi thể hai mẹ con mất tích trên đường mòn: Hé lộ nguyên nhân đau lòng

Báo The Guardian ngày 3/11 đưa tin Cơ quan Bảo tồn tỉnh bang British Columbia (Canada) thông báo đã tìm thấy thi thể của 2 người phụ nữ được báo cáo mất tích từ cuối tuần qua.

Theo đài CBC, hai nạn nhân được xác định là Jennifer Balcarras, 48 tuổi, và con gái Selah Reed, 20 tuổi .

Thi thể được tìm thấy tại khu vực gần đường Snooka West, cách nơi ở của các nạn nhân ở thị trấn Bella Coola khoảng 8 km về phía đông.

Thi thể được tìm thấy tại khu vực gần đường Snooka West. Ảnh: Thomas Sbampato/imageBROKER/Shutterstock.

Ông Jeff Tyre, đại diện Cơ quan Bảo tồn, cho biết lực lượng chức năng đang xem xét khả năng có từ hai con gấu xám trở lên tham gia vụ tấn công gây chết người. Ông cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, đồng thời khuyến cáo người dân không đến gần khu vực xảy ra sự việc nhằm bảo đảm an toàn và tránh ảnh hưởng đến quá trình điều tra.

Theo thông tin từ gia đình, bà Jennifer mới chuyển đến thị trấn Bella Coola để nhận công việc mới. Đến ngày 1/11, người thân đã trình báo hai mẹ con mất tích sau khi họ đi bộ trên tuyến đường mòn Snooka West.

Trao đổi với CBC, ông Josh Balcarras, anh trai của bà Jennifer, cho biết em gái và cháu gái vốn rất thông thạo cung đường này. Đối với hai mẹ con, việc đi bộ tại đây chỉ đơn giản là hoạt động thư giãn thường ngày.

Gấu xám tại tỉnh bang Quebec, Canada vào năm 2008. Ảnh: Reuters.

Theo thông tin được đăng tải trên Facebook, lực lượng bảo tồn đã phát hiện thi thể người mẹ vào ngày 2/11. Đến ngày 3/11, sau khi tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, Cơ quan Bảo tồn và Quản lý động vật hoang dã Canada xác nhận đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ hai.

Các đội cứu hộ tin rằng hai người đã thiệt mạng trong một "vụ tấn công nghi do gấu xám gây ra", và khuyến cáo người dân nên tránh khu vực đường mòn Snooka West vì "sự an toàn của chính họ".

Bella Coola là thị trấn nằm trong khu vực rừng Great Bear, nơi có nguồn thức ăn tự nhiên phong phú và là môi trường sinh sống của nhiều cá thể gấu xám. Vì vậy, loài động vật này thường xuất hiện quanh khu vực. Tuy nhiên, những vụ gấu xám tấn công khiến con người thiệt mạng vẫn rất hiếm gặp tại tỉnh này.