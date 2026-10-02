Phát hiện thi thể cháy đen ở bờ biển Lâm Đồng: Chiếc xe máy tại hiện trường hé lộ một chi tiết

Vào chiều 1/10, Công an xã Tân Thành cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc một người đàn ông được phát hiện tử vong trong tình trạng cơ thể cháy đen bên cạnh xe máy tại bờ biển thôn Kê Gà.

Qua kiểm tra hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận thi thể người đàn ông trong tình trạng cháy đen, gần đó là chiếc xe máy bị đổ, cháy rụi gần như hoàn toàn, chỉ còn sót lại động cơ và bánh xe phía sau.

Hiện trường người đàn ông tử vong trong tình trạng cháy đen cạnh xe máy ở bờ biển xã Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng, chiều 2.10. Ảnh: Duy Tuấn.

Nạn nhân được xác định là nam giới, khoảng 35 tuổi nhưng chưa xác định được danh tính. Thi thể bị cháy xém toàn bộ, khuôn mặt biến dạng, cao khoảng 1,6 m và quần áo đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tân Thành đã nhanh chóng phong tỏa khu vực, bảo vệ hiện trường và các dấu vết liên quan.

Sau đó, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng đến hiện trường để tổ chức khám nghiệm, đồng thời tiến hành khám nghiệm tử thi nhằm làm rõ nguyên nhân tử vong và xác minh danh tính nạn nhân.