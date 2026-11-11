Phát hiện thi thể bé trai khoảng 4 tuổi trôi trên sông ở Đắk Lắk, công an khẩn trương tìm thân nhân

Công an xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk đang xác minh danh tính một bé trai khoảng 4 tuổi được người dân phát hiện tử vong, thi thể trôi trên sông Krông Ana. Đến nay, cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được nhân thân và lai lịch của cháu bé.

Theo thông báo số 42/TB-CAX-PCTP ngày 10/11/2026 của Công an xã Krông Bông, vào khoảng 13h cùng ngày, người dân phát hiện thi thể một bé trai trôi trên sông Krông Ana, theo dòng nước từ hướng xã Cư Pui về xã Krông Bông.

Khi trôi đến địa phận thôn 13, xã Krông Bông, thi thể cháu bé mắc vào cành cây và được người dân phát hiện.

Quần áo của nạn nhân. Ảnh: CA.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã Krông Bông đã có mặt tại hiện trường, tiến hành các biện pháp khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác xác minh, điều tra.

Theo nhận định ban đầu, nạn nhân là bé trai khoảng 4 tuổi. Tuy nhiên, đến thời điểm ra thông báo, cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được danh tính cũng như lai lịch của cháu bé.

Để phục vụ công tác xác minh, Công an xã Krông Bông đề nghị người dân nếu có thông tin về trẻ em mất tích hoặc gia đình có cháu bé vắng mặt trong khoảng thời gian nói trên, khẩn trương liên hệ cơ quan công an để phối hợp làm rõ.

Người dân có thể cung cấp thông tin trực tiếp tại Công an xã Krông Bông, địa chỉ số 123 Nguyễn Tất Thành, xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk hoặc gọi đến số điện thoại 0782.732.394.

Công an xã Krông Bông mong muốn người dân chia sẻ thông báo để sớm xác định danh tính và tìm được thân nhân cho cháu bé.