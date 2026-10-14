Phát hiện thi thể bác sĩ trôi dạt vào bãi biển

Chiều 14/10, nhân viên cứu hộ tại Khu du lịch Đồi Dương – Tiến Thành (phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng) phát hiện thi thể một người đàn ông trôi dạt vào bãi biển Đồi Dương. Sau khi đưa thi thể lên bờ, các nhân viên trình báo cơ quan công an.

Khu vực biển nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: N.X

Trong quá trình kiểm tra dọc bờ biển, lực lượng chức năng tìm thấy một số quần áo, đồ đạc cách vị trí thi thể khoảng 300m. Trong số này có giấy tờ tùy thân mang tên Đ.Q.L. (SN 1972, ngụ phường Phan Thiết), được xác định là của nạn nhân. Người này là một bác sĩ.

Người thân của nạn nhân sau đó được thông báo đến hiện trường. Sau khi hoàn tất các thủ tục điều tra theo quy định, cơ quan chức năng bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Đồi Dương là một trong những bãi tắm công cộng lớn tại Phan Thiết, có chiều dài khoảng 700m, thu hút đông người dân và du khách, đặc biệt vào dịp cuối tuần, lễ, Tết.