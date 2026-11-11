Phát hiện thi thể 2 mẹ con mất tích tại đường mòn: 'Kẻ thủ ác' không ai ngờ tới

Ngày 10/11, Cơ quan về động vật hoang dã tại tỉnh British Columbia, Canada đã thông báo kết quả xét nghiệm DNA từ hiện trường cho thấy một con gấu xám cái và ba đứa con của nó đã sát hại Jennifer Balcarras, 48 tuổi, cùng con gái Selah Reed, 20 tuổi. Cả 4 con gấu đều đã bị hạ để bảo vệ người dân.

"Kết quả điều tra của chúng tôi cũng cho thấy vụ tấn công này có khả năng liên quan đến hành vi săn mồi, điều rất hiếm gặp", thanh tra Jeff Tyre nói. "Chúng tôi không biết sự việc bắt đầu như thế nào, song biết nó kết thúc ra sao".

Ông cho biết, hơn 10 nhân viên bảo tồn đã được huy động để tìm kiếm những con gấu có liên quan đến vụ việc và lực lượng chức năng đã bắt giữ chúng vào cuối tuần trước. Tất cả các bẫy được đặt trong quá trình truy bắt cũng đã được tháo dỡ, đồng thời cuộc điều tra về vụ tấn công chính thức khép lại.

Trong thời gian tới, giới chức sẽ tiếp tục phân tích, đánh giá cách thức xử lý sự việc cũng như những yếu tố và hoàn cảnh dẫn đến vụ tấn công.

Jenny Balcarras và con gái Selah Reed trong ảnh đăng hôm 10/11. Ảnh: CBC.

Theo thông tin từ gia đình, hai mẹ con rời nhà vào ngày 31/10 để tham gia một chuyến đi bộ đường dài nhưng sau đó không trở về như dự kiến. Đến ngày hôm sau, khi không thể liên lạc và không thấy họ trở về, người thân đã trình báo vụ việc với cơ quan chức năng.

Thi thể hai người phụ nữ được tìm thấy ở vị trí cách nhau 150 m, gần đường mòn bên ngoài Bella Coola, cộng đồng hẻo lánh cách thành phố Vancouver khoảng 1.000 km về phía bắc. Lực lượng tìm kiếm phát hiện người mẹ vào ngày 2/11, còn người con được tìm thấy sau đó một hôm tại nơi gấu tích trữ thức ăn.

Jennifer làm công việc trị liệu bằng nghệ thuật, có niềm đam mê với hội họa, guitar và các hoạt động ngoài trời. Trong khi đó, Reed là trợ giảng, yêu thích múa ballet, nghệ thuật cũng như những chuyến đi bộ khám phá thiên nhiên.

Josh Balcarras, một người thân trong gia đình, cho biết hai mẹ con có nhiều điểm chung và luôn gắn bó với nhau. “Tôi nghĩ họ thực sự rất hợp nhau. Hai người giống nhau như hai giọt nước. Mỗi lần Jennifer đi bộ đường dài, Selah đều luôn ở bên cạnh mẹ”, Josh Balcarras chia sẻ.

Vào thời điểm này trong năm, gấu xám thường có xu hướng trở nên hung dữ hơn do chúng đang tích cực tìm kiếm thức ăn và tích lũy lượng mỡ cần thiết để chuẩn bị cho kỳ ngủ đông. Trước đó, vào tháng 11/2025, cũng tại khu vực này từng xảy ra một vụ gấu xám tấn công nhóm học sinh và giáo viên. Vụ việc khiến 11 người bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng.

Theo ông Tyre, những con gấu liên quan đến vụ tấn công xảy ra năm ngoái không phải là thủ phạm trong vụ việc khiến hai mẹ con nhà Balcarras thiệt mạng.

Vụ việc mới nhất đã gây bàng hoàng trong cộng đồng dân cư địa phương. Trước tình hình này, giới chức khuyến cáo người dân tự nguyện tuân thủ lệnh giới nghiêm, đồng thời bố trí cảnh sát hộ tống trẻ em đến trường nhằm bảo đảm an toàn.