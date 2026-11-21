Vụ việc xảy ra ngày 18/11/2026 tại Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Tùng Linh, thuộc Công ty cổ phần Thành An, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn.

Theo Phòng CSGT tỉnh Lạng Sơn, trong quá trình kiểm tra thí sinh trước khi vào phòng thi lý thuyết, Hội đồng sát hạch thuộc Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Lạng Sơn đã sử dụng thiết bị chuyên dụng, phát hiện thí sinh Hoàng Văn B. (sinh năm 1996, trú tại xã Kiên Mộc, tỉnh Lạng Sơn) cất giấu các thiết bị điện tử có khả năng truyền, nhận thông tin từ bên ngoài. Lực lượng làm nhiệm vụ đã lập biên bản, tiến hành xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thiết bị điện tử trên người thí sinh bị phát hiện. Ảnh: CSGT Lạng Sơn.

Thí sinh cho biết do chưa ôn tập kỹ phần lý thuyết nên tìm cách sử dụng thiết bị hỗ trợ trái phép. “Việc phát hiện ngay tại khâu kiểm tra trước khi vào thi đã kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm, không để ảnh hưởng đến kết quả sát hạch”, đại diện Phòng CSGT tỉnh Lạng Sơn cho hay.

Theo quy định tại điểm k khoản 3 Điều 39 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ, người dự sát hạch mang điện thoại di động, thiết bị viễn thông liên lạc bằng hình ảnh, âm thanh vào phòng sát hạch lý thuyết, mô phỏng các tình huống giao thông, lên xe sát hạch hoặc có hành vi gian dối khác làm sai lệch kết quả sát hạch sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.