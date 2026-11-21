Ngày 21/11, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn, tại Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe thuộc Công ty cổ phần Thành An, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn, lực lượng chức năng phát hiện một thí sinh mang theo thiết bị điện tử trái phép nhằm gian lận trong kỳ sát hạch lái xe.

Cụ thể, ngày 18/11, trong quá trình kiểm tra thí sinh trước khi vào phòng thi lý thuyết, Hội đồng sát hạch thuộc Phòng Cảnh sát giao thông sử dụng thiết bị chuyên dụng và phát hiện Hoàng Văn B. (SN 1996, trú tại xã Kiên Mộc, tỉnh Lạng Sơn) cất giấu các thiết bị điện tử có khả năng truyền, nhận thông tin từ bên ngoài.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, lực lượng làm nhiệm vụ đã lập biên bản, tiến hành xác minh để xử lý theo quy định pháp luật.

Thiết bị điện tử giấu trong người thí sinh. Ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn.↵

Làm việc với cơ quan chức năng, thí sinh B. thừa nhận đã được phổ biến nội quy, quy chế sát hạch. Tuy nhiên, do chưa ôn tập kỹ phần lý thuyết, người này tìm cách sử dụng thiết bị điện tử hỗ trợ trái phép để làm bài thi.

Việc phát hiện hành vi vi phạm ngay tại khâu kiểm tra trước khi vào phòng thi đã giúp lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn, không để ảnh hưởng đến kết quả sát hạch.

Từ vụ việc trên, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo người dân không tin vào các dịch vụ quảng cáo “bao đỗ”, “chống trượt” hoặc cam kết can thiệp kết quả sát hạch lái xe.

Người dân cần chủ động học tập, nắm vững kiến thức về quy tắc giao thông, hệ thống biển báo và kỹ năng xử lý tình huống trước khi tham gia sát hạch. Đây không chỉ là điều kiện để được cấp giấy phép lái xe mà còn là những kiến thức cần thiết nhằm bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông.

Đồng thời, người dân không nên giao tiền cho các cá nhân hứa hẹn can thiệp kết quả thi. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc hành vi tổ chức gian lận sát hạch lái xe, cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết ,sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát các kỳ sát hạch, đặc biệt chú trọng phát hiện, ngăn chặn hành vi sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận.

Việc siết chặt công tác kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm quá trình sát hạch diễn ra nghiêm túc, đánh giá đúng kiến thức, kỹ năng của người dự thi, góp phần hạn chế nguy cơ mất an toàn giao thông.