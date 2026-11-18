Các nỗ lực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đã được triển khai từ ngày 23/6 cho đến nay, với 1.037 hài cốt liệt sĩ (378 bộ có di vật) đã được quy tập.

Theo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, riêng trong ngày 18/11, các lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 630 m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại công viên này. Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh TPHCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Tính từ thời điểm triển khai công tác mở rộng tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng cho đến nay, Bộ Tư lệnh TPHCM đã chỉ đạo công tác tìm kiếm tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B của công viên này.

Hiện nay, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dưới đây là một số hình ảnh các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại khu vực này:

Các lực lượng tiếp tục tìm kiếm, mở rộng phạm vi quy tập tại Khu B của Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: BTL

Khi phát hiện hài cốt, khu vực đào sẽ được khoanh vùng để tìm kiếm. Ảnh: BTL

Hài cốt liệt sĩ được đưa về khu vực bảo quản tạm thời, chờ xác định ADN để định danh. Ảnh: BTL

Các chiến sĩ sử dụng cáng để di chuyển bộ hài cốt liệt sĩ còn tương đối nguyên vẹn ra khỏi khu vực đào. Ảnh: BTL