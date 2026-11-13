Phát hiện thêm di cốt, di vật liệt sĩ tại Bạch Đích và Thanh Thủy
Ngày 13-11, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục tìm kiếm tại khu vực Đồi Trúc, khu 4 hầm, điểm cao 772 thuộc thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy và khu vực Núi Bạc, xã Bạch Đích. Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng phát hiện thêm di cốt liệt sĩ cùng một số di vật như bình tông, hộp tiếp đạn.
Từ thông tin do các cựu chiến binh từng trực tiếp chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên cung cấp, cán bộ, chiến sĩ đối chiếu sơ đồ tác chiến với thực địa và các dấu tích chiến trường để khoanh vùng tìm kiếm. Địa hình dốc, cây cối rậm rạp, nhiều hố bom, hào giao thông và vách đá dựng đứng khiến việc tiếp cận, rà soát gặp nhiều khó khăn. Tại các vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ cẩn thận bóc tách từng lớp đất để kiểm tra dấu vết.
Những di vật tìm thấy cung cấp thêm tư liệu phục vụ công tác xác minh thông tin và xác định danh tính liệt sĩ. Đội tiếp tục phối hợp với các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử để rà soát, bổ sung thông tin về các khu vực tìm kiếm, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/202611/phat-hien-them-di-cot-di-vat-liet-si-tai-bach-dich-va-thanh-thuy-2f72f7c/