Phát hiện thêm di cốt, di vật liệt sĩ tại Bạch Đích và Thanh Thủy

Cán bộ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cẩn thận bóc tách từng lớp đất để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy.

Từ thông tin do các cựu chiến binh từng trực tiếp chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên cung cấp, cán bộ, chiến sĩ đối chiếu sơ đồ tác chiến với thực địa và các dấu tích chiến trường để khoanh vùng tìm kiếm. Địa hình dốc, cây cối rậm rạp, nhiều hố bom, hào giao thông và vách đá dựng đứng khiến việc tiếp cận, rà soát gặp nhiều khó khăn. Tại các vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ cẩn thận bóc tách từng lớp đất để kiểm tra dấu vết.

Cán bộ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thực hiện nhiệm vụ tại xã Bạch Đích.

Những di vật tìm thấy cung cấp thêm tư liệu phục vụ công tác xác minh thông tin và xác định danh tính liệt sĩ. Đội tiếp tục phối hợp với các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử để rà soát, bổ sung thông tin về các khu vực tìm kiếm, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.