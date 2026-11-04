Phát hiện thêm các địa điểm chôn cất liệt sĩ

Cán bộ, chiến sĩ Đội K52 quy tập 2 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia. Ảnh: TTXVN phát

Theo Đội K52, tại tỉnh Rattanakiri, từ tin báo của ông Sêu Soen (52 tuổi, làng Lâm, xã Bọ Nhầy, huyện Oyadav), đơn vị tổ chức xác minh, tìm kiếm tại khu vực suối Ia Chut, cách làng Lâm cũ khoảng 4,5 km về phía Đông và quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ.

Theo lời kể của cha ông Sêu Soen (đã mất), cha ông từng là du kích địa phương Campuchia, tham gia chiến đấu cùng bộ đội Việt Nam trong khoảng thời gian từ năm 1966 đến 1969. Trong quá trình chiến đấu, cha ông từng tham gia chôn cất một số bộ đội Việt Nam hy sinh do trúng bom tại khu vực suối Ia Chut.

Tại tỉnh Stung Treng, từ thông tin do ông Đeng Keo (67 tuổi, ở Phum Pha Băng, xã Thmo Keo) cung cấp, Đội K52 xác minh, tìm kiếm và quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại làng Ochai, xã Sontepheap, huyện Siêm Pang.

Ông Đeng Keo cho biết, khoảng năm 1971, trong một lần đi đánh cá và đặt bẫy thú rừng cùng người dân trong làng, ông phát hiện khu vực có những cọc gỗ được chôn thành hình chữ nhật để đánh dấu. Vị trí này cách bờ sông Sê Kông khoảng 400 m về phía Đông Bắc, gần đường mòn cũ của bộ đội Việt Nam.

Tại tỉnh Preah Vihear, từ tin báo của ông Chay Ly (67 tuổi, làng Chhep Cơt, xã Chhep Muoy, huyện Chhep), Đội K52 tiếp tục tìm kiếm, quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ. Ông Chay Ly cho biết, trong quá trình phát rừng làm nương rẫy, ông phát hiện hai hố đất sụt cùng một số mảnh tăng màu xanh trên mặt đất, gần khu vực trước đây bộ đội Việt Nam từng đóng quân. Sau khi biết Đội K52 sang Campuchia thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, ông đã chủ động thông báo cho đơn vị.

Đội K52 cho biết, cả 6 hài cốt được tìm thấy trong đợt này đều chưa xác định được danh tính, đã phân hủy mạnh, không còn nguyên vẹn. Cùng với hài cốt, lực lượng tìm kiếm thu thập nhiều di vật như dép cao su, tăng, võng, giày bộ đội, dây thắt lưng, cúc áo, lọ thuốc Penicillin, lược và một số vật dụng cá nhân. Đơn vị đã lấy mẫu sinh phẩm từ răng, xương để phục vụ công tác xác minh, giám định ADN.

Từ ngày 1/1/2025 đến đầu tháng 11/2026, tỉnh Gia Lai đã tìm kiếm, quy tập được 88 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 54 hài cốt liệt sĩ trong nước và 34 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia. Riêng từ khi triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm (ngày 10/3/2026) đến nay, các lực lượng đã quy tập được 68 hài cốt liệt sĩ, góp phần thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.