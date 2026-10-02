Phát hiện thêm ba hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật ở Quảng Ngãi

Ngày 2/10, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi thông tin, thực hiện cao điểm “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Đội K53 đã tổ chức tìm kiếm tại khu vực thôn 4 Plei Trum Đăk Choah (phường Đăk Cấm).

Theo đó, vào sáng 1/10, trong quá trình đào hai rãnh giao thông hào, tổng chiều dài khoảng 6m, Đội K53 phát hiện nhiều di vật của bộ đội. Mở rộng phạm vi tìm kiếm, Đội K53 tiếp tục phát hiện hai hài cốt liệt sĩ nằm cách nhau khoảng 2m.

Đội K53 tìm thấy ba hài cốt liệt sĩ tại khu vực thôn 4 Plei Trum Đăk Choah (phường Đăk Cấm).

Đến chiều cùng ngày, sau khi tiếp tục mở rộng khu vực, lực lượng tìm thấy hài cốt thứ ba, cách vị trí hai hài cốt trước đó khoảng 1m.

Các di vật được phát hiện cùng hài cốt gồm cúc áo, các đoạn dây thắt lưng, hộp tiếp đạn, nhiều viên đạn AK đã rỉ sét, hai xi lanh y tế, nhiều mảnh kim loại, ly nhựa và hai hộp nhựa màu trắng nghi là vật liệu nổ.

Các di vật được phát hiện cùng hài cốt liệt sĩ.

Ngay sau khi phát hiện, lực lượng chức năng tiến hành cất bốc, đưa các hài cốt liệt sĩ về Phòng thờ liệt sĩ để bảo quản và thờ cúng. Sau khi kết thúc đợt tìm kiếm, Đội Quy tập mộ liệt sĩ sẽ hoàn tất các thủ tục liên quan, bàn giao hài cốt cho phường Đăk Cấm tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Trước đó, trong hai ngày 19 và 20/9, Ban CHQS xã Ba Động phối hợp với các lực lượng chức năng mở rộng tìm kiếm tại đầu nguồn suối Nước No (thôn Ba Liên, xã Ba Động) và phát hiện ba hài cốt liệt sĩ.

Hài cốt liệt sĩ được cất bốc ở đầu nguồn suối Nước No (thôn Ba Liên, xã Ba Động).

Tại khu vực này, lực lượng chức năng cũng tìm thấy một số di vật liên quan đến bộ đội như cúc áo, tăng, võng dù, dây dù. Các di vật được thu thập, bảo quản cùng hài cốt để phục vụ công tác xác minh.

Theo thông tin từ các nhân chứng, cách khu vực phát hiện ba hài cốt liệt sĩ tại xã Ba Động vài trăm mét trước đây là trạm xá dã chiến, nơi cấp cứu, điều trị cho bộ đội bị thương trong quá trình chiến đấu ở các khu vực lân cận, trong khoảng thời gian từ năm 1967 - 1972.