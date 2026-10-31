Theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 625m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Để phục vụ công tác này, Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn để đào, vận chuyển đất.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, công tác tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt.

Phát hiện thêm 7 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Trong đó, đợt 1 đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Ở đợt 2, lực lượng tiếp tục mở rộng tìm kiếm tại Khu B. Riêng ngày 31/10, phát hiện, quy tập thêm 7 hài cốt liệt sĩ.

Lũy kế từ ngày 15/10 đến hết ngày 31/10, đợt 2 đã tìm kiếm, quy tập được 148 bộ hài cốt liệt sĩ đơn, trong đó 26 bộ có di vật kèm theo.

Như vậy, từ ngày 23/6 đến hết ngày 31/10/2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập tổng cộng 879 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong số này, có 333 bộ hài cốt có di vật đi kèm.

Công tác tìm kiếm vẫn đang diễn ra.

Cụ thể, 846 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai nhằm tìm kiếm, đưa các hài cốt về nơi an nghỉ, thể hiện sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.