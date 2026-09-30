Phát hiện thêm 6 hài cốt liệt sĩ và đồng bào tại hố chôn tập thể ở Hải Phòng

Sáng 30/9, các lực lượng chức năng cùng với chính quyền địa phương xã Vĩnh Bảo tiếp tục tổ chức khai quật, tìm kiếm, cất bốc hài cốt các liệt sĩ và đồng bào bị giặc pháp sát hại năm 1950 - 1951 tại khu vực Mả Chìa, xã Vĩnh Bảo.

Từ sáng sớm, thời tiết khu vực đã nắng nóng nhưng hàng chục cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng chức năng vẫn tích cực sử dụng các phương tiện chuyên dụng đào bới, tìm kiếm các vị trí nghi có hài cốt để cất bốc, chuyển về nhà quản tạm thời.

Đến hết buổi sáng, lực lượng chức năng đã tìm kiếm thêm được 6 hài cốt liệt sĩ và đồng bào bị giặc Pháp sát hại chôn lấp tại khu vực Mả Chìa. Như vậy, sau gần 4 ngày tổ chức khai quật, lực lượng chức năng đã tìm thấy 28 hài cốt.

Ngay sau khi phát hiện, các hài cốt được thực hiện các thủ tục theo quy định, kiểm kê, lập hồ sơ và bảo quản tại khu vực nhà quàn.

Theo lãnh đạo xã Vĩnh Bảo, trong những ngày qua, đông đảo thân nhân liệt sĩ và đồng bào tử nạn, Nhân dân địa phương và các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn xã thường xuyên đến chia sẻ, hỗ trợ đồ ăn, nước uống, động viên tinh thần các lực lượng đang làm nhiệm vụ, góp phần sớm hoàn thành tốt công tác khai quật, tìm kiếm, cất bốc hài cốt tại khu vực Mả Chìa.

Những hành động, nghĩa cử cao đẹp nêu trên thể hiện tinh thần đoàn kết “Quân - Dân một ý chí”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” đối với sự hy sinh cao cả của các thế hệ trong sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ quê hương, đất nước.

Hiện công tác tìm kiếm, mở rộng phạm vi khai quật tại khu vực Mả Chìa vẫn được các lực lượng phối hợp triển khai. Sau khi hoàn thành việc tìm kiếm, quy tập, địa phương dự kiến tổ chức lễ cầu siêu, truy điệu và an táng các hài cốt liệt sĩ, đồng bào tử nạn tại khu vực Mả Chìa.

Năm 1951, Mả Chìa là nơi thực dân Pháp sát hại, chôn tập thể 8 chiến sĩ cách mạng, du kích, cán bộ và hàng trăm người dân các xã lân cận thuộc huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng cũ.

Trong giai đoạn 1, lực lượng chức năng tập trung tìm kiếm tại gò Mả Chìa, trên diện tích khoảng 250 m². Căn cứ kết quả thực tế, thông tin nhân chứng, hồ sơ và tài liệu liên quan, phạm vi tìm kiếm có thể được mở rộng trong giai đoạn 2, với diện tích dự kiến khoảng 500 m².

Khi phát hiện hài cốt, di vật, lực lượng chức năng sẽ xác định vị trí, kiểm kê, lập hồ sơ, bảo quản và bàn giao theo quy định. Việc mở rộng phạm vi tìm kiếm phải có căn cứ và được cấp có thẩm quyền thống nhất. Kế hoạch tìm kiếm có sự tham gia của đại diện thân nhân 8 liệt sĩ và các nhân chứng cung cấp thông tin về nơi hy sinh, chôn cất. Sau khi hoàn thành công tác tìm kiếm, quy tập, địa phương sẽ tổ chức lễ cầu siêu, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ.