Phát hiện thêm 6 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Theo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày 29/9, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 400m³ đất, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B.

Tiếp tục tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng, phát hiện thêm 6 bộ hài cốt liệt sĩ.

Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn để phục vụ việc đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Kết quả, trong ngày 29/9, lực lượng chức năng phát hiện và quy tập thêm 6 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B.

Lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 29/9/2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 672 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 299 bộ có di vật.

Công tác tìm kiếm vẫn đang diễn ra ở Công viên Lê Thị Riêng.

Trong tổng số này, 639 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ. Ngoài ra, lực lượng chức năng phát hiện 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trímộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng tiếp tục được các lực lượng triển khai theo từng khu vực, mở rộng phạm vi tìm kiếm, xử lý đất và kiểm tra kỹ các vị trí nghi có hài cốt nhằm bảo đảm việc tìm kiếm, quy tập được thực hiện đầy đủ, chặt chẽ.