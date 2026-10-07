Phát hiện thêm 5 loài động, thực vật quý hiếm tại Vườn Quốc gia Chư Mom Ray

Ngày 7/10, Ban Quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết đơn vị đã ban hành quyết định công bố bổ sung 5 loài động, thực vật mới được ghi nhận trên lâm phần thuộc Vườn quốc gia Chư Mom Ray.

Theo Ban Quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray, các loài này được phát hiện thông qua hệ thống bẫy ảnh và quá trình tuần tra của lực lượng chức năng. Danh mục bổ sung gồm: Rùa núi vàng, rùa đất Sê-pôn, ba ba da trơn, cua bay Kon Tum và lan hài đài cuốn.

Ba ba da trơn, Cua bay Kon Tum các loài nguy cấp và trong sách đỏ. (Ảnh: Vườn Quốc gia Chư Mon Ray)

Trong số các loài này, rùa núi vàng (Indotestudo elongata) thuộc lớp Bò sát, có tên trong Sách Đỏ Việt Nam, nằm trong nhóm cực kỳ nguy cấp và được bảo vệ nghiêm ngặt. Loài này sống trên cạn, thường xuất hiện ở các khu vực rừng khộp, rừng tre nứa và hoạt động chủ yếu vào ban ngày.

Rùa đất Sê-pôn (Cyclemys oldhamii) cũng thuộc lớp Bò sát, nằm trong Sách Đỏ Việt Nam, thuộc nhóm nguy cấp và được ưu tiên bảo vệ. Loài này thường sinh sống trong các khu rừng nhiệt đới ẩm, gần sông, suối, khe nước hoặc đầm lầy có nền đất bùn và nhiều lá mục. Chúng kiếm ăn chủ yếu vào ban ngày và có khả năng khép một phần cơ thể vào trong mai khi bị đe dọa.

Ba ba da trơn (Pelodiscus sinensis) là loài bò sát thuộc nhóm sẽ nguy cấp. Loài này phân bố tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước, sinh sống ở sông, hồ, ao, đầm lầy và các kênh rạch có dòng chảy chậm. Chúng hoạt động chủ yếu vào ban đêm, còn ban ngày thường vùi mình dưới bùn hoặc cát.

Cua bay Kon Tum (Cheirotonus gestroi) thuộc lớp Côn trùng, có tên trong Sách Đỏ Việt Nam và được đánh giá có giá trị trong nghiên cứu, bảo tồn đa dạng sinh học. Loài này thường sống trong rừng ẩm nhiệt đới ở độ cao từ 1.000-1.700m; tại Việt Nam từng được ghi nhận ở Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng.

Lan hài đài cuốn (Paphiopedilum appletonianum), thuộc bộ Măng tây là loài có tên trong Sách Đỏ Việt Nam và được ưu tiên bảo vệ. Ảnh: VQGCMR

Ngoài ra, loài thực vật được công bố bổ sung là lan hài đài cuốn (Paphiopedilum appletonianum), thuộc bộ Măng tây. Đây là loài có tên trong Sách Đỏ Việt Nam và được ưu tiên bảo vệ. Lan hài đài cuốn thường sống trong rừng xanh nhiệt đới, ở nơi đất giàu mùn, độ ẩm cao, trên sườn dốc hoặc vách đá dưới tán rừng tự nhiên, ở độ cao 900-1.900m.

Ông Đào Xuân Thủy - Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray cho biết, việc ghi nhận và công bố bổ sung 5 loài động, thực vật quý hiếm là cơ sở quan trọng để cập nhật danh mục đa dạng sinh học của vườn, đồng thời phục vụ công tác quản lý, bảo vệ các loài nguy cấp, quý hiếm và sinh cảnh tự nhiên.