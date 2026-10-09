Phát hiện thêm 5 hài cốt liệt sĩ trong khu rừng tràm ở Quảng Trị

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, từ ngày 1 đến ngày 8/10, các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã tìm kiếm, quy tập 8 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, 5 hài cốt liệt sĩ được phát hiện thêm tại khu rừng tràm tại bản Bãi Dinh (xã Dân Hóa).

Từ ngày 5 đến ngày 8/10, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực rừng tràm ông Hồ Thon (bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa). Đây là khu vực nằm trên nền nghĩa trang cũ, trước đây được bộ đội ta đưa các liệt sĩ hy sinh tại Lào về an táng.

Lực lượng thuộc Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 đang triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 tại khu rừng tràm ông Hồ Thon (bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa)

Bằng phương pháp đào chặn, bóc tách từng lớp đất, kết hợp với thông tin thu thập được, cán bộ, chiến sĩ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt số 1 phát hiện, cất bốc được 5 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật như cúc áo quân phục, thắt lưng, đinh đóng quan tài, mảnh bom, dây điện thông tin và các mảnh xương.

Đáng chú ý, ngày 6/10, đơn vị phát hiện hài cốt liệt sĩ được cất bốc cùng tấm bia có ghi đầy đủ tên tuổi, năm sinh, quê quán, năm nhập ngũ, năm hy sinh. Thông tin trên bia và các di vật đang được bảo quản để phục vụ công tác đối chiếu, xác minh theo quy định.

Theo thống kê của Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1, từ đầu tháng 9/2026 đến nay, đơn vị phát hiện 18 hài cốt liệt sĩ tại khu vực rừng tràm Bãi Dinh.

Ngoài ra, cũng trong thời gian từ ngày 1 đến ngày 8/10, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 tiếp tục mở rộng địa bàn tìm kiếm, phát hiện, quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Thành Cổ (phường Quảng Trị) và thôn Nam Long (xã Ái Tử).

Cùng với các hài cốt, lực lượng chức năng tìm thấy nhiều di vật như tăng, dao găm, bát B52, thắt lưng và cúc áo quân phục.

Ngay sau khi cất bốc, các hài cốt liệt sĩ và di vật được bảo quản cẩn thận, phục vụ công tác nghiên cứu, đối chiếu, xác minh thông tin. Đồng thời được chăm sóc, hương khói chu đáo theo quy định.