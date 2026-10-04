Phát hiện thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Lực lượng tham gia tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Khu B.

Theo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, trong ngày 4/10, các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B, xử lý hơn 400 m³ đất. Để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Máy móc vận chuyển đất phục vụ công tác tìm kiếm.

Kết quả, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ và 2 bộ di vật kèm theo.

Thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng.

Tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 4/10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 718 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 306 bộ có di vật. Có 685 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng tiếp tục được triển khai với sự phối hợp của các lực lượng nhằm tìm kiếm, quy tập đầy đủ hài cốt liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ.