Theo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày 4/10, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 400m³ đất, đồng thời tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Phát hiện thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn để phục vụ công tác đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ tìm kiếm.

Kết quả, trong ngày 4/10, lực lượng chức năng phát hiện, quy tập được 5 bộ hài cốt liệt sĩ và 2 bộ di vật kèm theo tại Khu B.

Lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 4/10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 718 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 306 bộ có di vật.

Đến nay, các lực lượng đã quy tập 718 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Trong số này, 685 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ; 33 bộ còn lại được phát hiện tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng tiếp tục được triển khai tại Khu B, với phạm vi tìm kiếm được mở rộng nhằm phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ và các di vật liên quan.