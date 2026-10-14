Phát hiện thêm 3 nhóm Vượn Cao vít cực kỳ quý hiếm

Vượn Cao vít (Nomascus nasutus) là loài linh trưởng quý hiếm thứ hai thế giới, chỉ sau Vượn Hải Nam, với vùng phân bố rất nhỏ tại biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Loài này từng được cho là tuyệt chủng tại Trung Quốc từ những năm 1950 và tại Việt Nam từ những năm 1960.

Năm 2002, Vượn Cao vít được Tổ chức Bảo tồn Động thực vật Quốc tế (FFI) tái phát hiện tại một khu rừng núi đá vôi thuộc huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Khi đó, quần thể chỉ còn khoảng 7-9 cá thể, chia thành 3 đàn.

Năm 2021, điều tra ghi nhận loài phân bố trên khoảng 2.500ha rừng núi đá vôi ở Cao Bằng và khu vực rừng liền kề thuộc huyện Jingxi, Quảng Tây (Trung Quốc), với 11 đàn, khoảng 74 cá thể. Dù số lượng tăng so với thời điểm tái phát hiện, Vượn Cao vít vẫn thuộc nhóm cực kỳ nguy cấp.

Từ ngày 16-23/9, FFI phối hợp với Hạt kiểm lâm khu vực Trùng Khánh, các đối tác địa phương và Khu Bảo tồn Thiên nhiên Bang Lượng của Trung Quốc tổng điều tra trên toàn bộ vùng phân bố của loài tại hai nước.

Kết quả sơ bộ ước tính quần thể hiện có khoảng 14 đàn, với 77-89 cá thể; trong đó 77 cá thể được ghi nhận trực tiếp. Đáng chú ý, các chuyên gia phát hiện thêm 3 nhóm mới, gồm 15 cá thể.

So với kết quả năm 2021, số liệu mới cho thấy quần thể có xu hướng gia tăng trong 5 năm qua. Dữ liệu theo dõi dài hạn 8 nhóm Vượn Cao vít, gồm 4 nhóm ở mỗi nước, cũng ghi nhận số lượng trung bình tăng khoảng 1,25 cá thể mỗi nhóm trong cùng giai đoạn.

Theo các chuyên gia FFI, đây là tín hiệu đáng khích lệ. Tuy nhiên, với quần thể nhỏ và vùng phân bố hạn chế, Vượn Cao vít vẫn đối mặt với nguy cơ suy giảm.

Các nhà bảo tồn nhấn mạnh cần bảo vệ sinh cảnh, duy trì giám sát quần thể, kiểm soát săn bắt và buôn bán trái pháp luật, đồng thời nâng cao nhận thức của cộng đồng địa phương. Hợp tác bảo tồn xuyên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc có ý nghĩa quan trọng đối với sự tồn tại lâu dài của loài.