Phát hiện thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh xá Đức Phổ

Ngày 1/11, Ban Chỉ huy Quân sự xã Đặng Thùy Trâm (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện thêm 2 vị trí có hài cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh xá Đức Phổ (còn gọi là Bệnh xá Hố Sâu), thuộc tổ Hố Sâu, thôn Đồng Răm.

Theo đó, trong ngày 1/11, có 17 cán bộ, chiến sĩ cùng đại diện chính quyền địa phương tham gia công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Hoạt động diễn ra từ 7h đến 16h30 trên diện tích khoảng 150m², với sự hỗ trợ của máy đào và các dụng cụ thủ công như cuốc, xẻng.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi vừa phát hiện thêm 2 vị trí có hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại khu vực bệnh xá Đức Phổ cũ.

Quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện 2 vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật liên quan.

Tại vị trí thứ nhất, do hài cốt được chôn cất từ lâu, lại nằm gần khu vực suối nên phần xương đã phân hủy, không còn. Tuy nhiên, lực lượng tìm kiếm phát hiện nhiều di vật như tăng, vải dù, dây su, áo thun, đèn pin và dao găm đã gỉ sét.

Tại vị trí thứ hai, lực lượng chức năng tìm thấy 21 chiếc răng cùng một số di vật gồm cúc áo, võng màu đỏ và mảnh vải quấn. Toàn bộ các mẫu vật, di vật được thu thập, bảo quản theo quy định để phục vụ công tác xác minh, xác định danh tính các liệt sĩ.

Trước đó ngày 31/10, lực lượng đã phát hiện 2 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật liên quan tại khu vực này.

Trước đó, trong hai ngày 30 và 31/10, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã tìm kiếm, quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại khu vực bệnh xá Đức Phổ.

Như vậy, tính đến ngày 1/11, trong đợt tìm kiếm, quy tập lần thứ ba, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập tổng cộng 5 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này.

Theo thông tin từ các nhân chứng, các liệt sĩ được an táng tại những khu vực Hố Sâu, Hố Ngang và Đồng Lớn, thuộc địa bàn các bệnh xá Đức Phổ trước đây. Các liệt sĩ được cho là đã hy sinh trong giai đoạn 1972-1974.

Qua rà soát, tại các khu vực nói trên dự kiến còn 16 phần mộ liệt sĩ cần được tìm kiếm, quy tập.

Dự kiến ngày 2/11, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tổ chức rà soát, đào tìm tại những vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ, mở rộng phạm vi tìm kiếm nhằm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ, đồng thời góp phần xác minh thông tin, từng bước xác định danh tính những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.