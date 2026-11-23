Ngày 23/11, thông tin từ Đội 192 Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế cho biết, đơn vị vừa tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập được thêm 2 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở địa bàn tỉnh Salavan và Sekong, nước CHDCND Lào.

Theo đó, Đội 192 Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế tìm kiếm, quy tập được một hài cốt liệt sĩ ở bản KaVa, huyện Sa Mouay, tỉnh Salavan và một hài cốt tại bản MuonKang, tỉnh Sekong. Cả 2 hài cốt còn nhiều mảnh xương và răng, di vật gồm cúc áo bộ đội, lọ penicilin, 1 bát B52, 4 vỏ đạn AK, 1 vỏ đạn 12,7 ly…

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Được biết, thông tin cả hai phần mộ liệt sĩ đều do người dân địa phương cung cấp. Hai hài cốt liệt sĩ đều chưa xác định được thông tin và đủ điều kiện lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ.

Như vậy, sau hơn 2 tháng cơ động sang nước bạn Lào, Đội 192 Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế đã tìm kiếm, cất bốc, quy tập được 7 hài cốt liệt sĩ; trong đó địa bàn tỉnh Salavan có 3 hài cốt liệt sĩ và tỉnh Sekong có 4 hài cốt liệt sĩ.

Xem thêm video Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ ở Đồng Nai.