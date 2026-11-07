Phát hiện thêm 19 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Như vậy, từ ngày 23/6 đến hết ngày 7/11/2026, các lực lượng đã tìm kiếm, phát hiện và quy tập được 999 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này.

Lực lượng tham gia tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, trong ngày 7/11, các lực lượng tiếp tục triển khai tìm kiếm tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Để phục vụ công tác tìm kiếm, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 620 m³ đất, đồng thời huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải trọng tải 3,5 tấn để đào, vận chuyển đất, mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 620 m³ đất để mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt. Trong đợt 1, từ ngày 23/6, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Bước sang đợt 2, từ ngày 15/10 đến hết ngày 7/11, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B, phát hiện và quy tập thêm 268 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 62 bộ kèm theo di vật.

Ngày 7/11, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 19 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 5 bộ kèm theo di vật.

Tính chung qua 2 đợt, từ ngày 23/6 đến hết ngày 7/11/2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 999 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 369 bộ kèm theo di vật. Cụ thể, có 966 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đang tiếp tục được triển khai, thể hiện trách nhiệm, sự tri ân của các lực lượng đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.