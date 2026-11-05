Phát hiện thêm 17 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Lực lượng tham gia tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Theo Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, ngày 5/11, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 630 m³ đất, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm. Để phục vụ công tác này, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 630 m³ đất, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Công tác tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt. Trong đó, đợt 1, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Đối với đợt 2, từ ngày 15/10 đến hết ngày 5/11, lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm, mở rộng phạm vi quy tập tại Khu B, phát hiện thêm 228 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 47 bộ kèm theo di vật. Riêng trong ngày 5/11, lực lượng tìm kiếm phát hiện thêm 17 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 2 bộ kèm di vật.

Trong ngày 5/11, lực lượng tìm kiếm phát hiện thêm 17 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 2 bộ kèm di vật.

Tính chung từ ngày 23/6 đến hết ngày 5/11/2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 959 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó có 354 bộ kèm theo di vật. Cụ thể, có 926 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng tiếp tục được triển khai, góp phần thực hiện hiệu quả Chiến dịch “500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ.