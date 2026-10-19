Phát hiện thêm 14 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Theo Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, trong ngày 19/10, các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B, xử lý hơn 600 m³ đất. Để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn để đào, vận chuyển đất.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập thêm 14 hài cốt liệt sĩ cùng 4 bộ di vật kèm theo. Như vậy, trong đợt tìm kiếm thứ hai tại Công viên Lê Thị Riêng (từ ngày 15/10 đến ngày 19/10), đã phát hiện, quy tập 47 hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, trong đó có 15 bộ hài cốt kèm di vật.

Trong ngày 19/10, lực lượng tìm kiếm đã quy tập thêm 14 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Trước đó, trong đợt tìm kiếm đầu tiên, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Theo số liệu của Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 19/10, tổng số hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng là 778, trong đó 322 bộ có di vật kèm theo; có 745 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Lũy kế đến nay, các lực lượng đã quy tập 778 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đang tiếp tục được triển khai, thể hiện sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.