Phát hiện thêm 12 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Theo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày 16/10, các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Hơn 500 m³ đất đã được xử lý trong ngày. Để bảo đảm tiến độ, Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải loại 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Đã quy tập 751 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Riêng trong ngày 16/10, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, quy tập thêm 12 hài cốt liệt sĩ cùng 6 bộ di vật kèm theo.

Lũy kế trong hai ngày 15 và 16/10, đợt tìm kiếm thứ hai ghi nhận 20 bộ hài cốt liệt sĩ đơn, trong đó có 9 bộ kèm di vật.

Tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 16/10, tổng số hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng là 751, trong đó có 316 bộ hài cốt kèm di vật.

Phát hiện thêm 12 hài cốt liệt sĩ cùng 6 bộ di vật tại Công viên Lê Thị Riêng.

Trong số này, 718 hài cốt được tìm thấy riêng lẻ; 33 hài cốt được phát hiện tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở Khu A và 6 vị trí ở Khu B.

Trước đó, trong đợt tìm kiếm thứ nhất, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Hiện công tác tìm kiếm, mở rộng phạm vi quy tập tại Khu B tiếp tục được triển khai.

Hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng thể hiện trách nhiệm và sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.