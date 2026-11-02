Phát hiện thêm 12 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Thông tin về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng vào chiều ngày 2.11, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết trong ngày, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm và mở rộng phạm vi quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu B.

Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động nhiều phương tiện phục vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Kết quả tìm kiếm trong ngày 2.11, lực lượng chức năng phát hiện, quy tập thêm 12 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 2 bộ hài cốt liệt sĩ có di vật kèm theo; nâng tổng số hài cốt liệt sĩ quy tập được tại Công viên Lê Thị Riêng trong đợt 2 (từ ngày 15.10 đến hết ngày hôm nay) lên 160 bộ hài cốt liệt sĩ đơn, trong đó 28 bộ có di vật kèm theo.

Kết quả tìm kiếm trong ngày 2.11, lực lượng chức năng phát hiện, quy tập thêm 12 bộ hài cốt liệt sĩ

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ cũng đã xử lý hơn 620m³ đất. Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào và vận chuyển đất.

Trước đó, triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng trong đợt 1 (từ ngày 23.6), TP.HCM đã quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ cũng đã xử lý hơn 620m³ đất

Như vậy, lũy kế tổng kết quả tìm kiếm từ ngày 23.6 đến hết ngày hôm nay, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 891 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó 332 bộ có di vật kèm theo.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao

Cụ thể gồm 858 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, trong đó có 2 vị trí mộ tập thể tại khu A và 6 vị trí mộ tập thể tại khu B.

Bộ Tư lệnh TP.HCM cũng cho biết, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.