Phát hiện thêm 12 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, ngày 16/10, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (TP. Hồ Chí Minh).

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (TP. Hồ Chí Minh) trong ngày 16/10.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 500 m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Thành phố đã huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh đã huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Về kết quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, tính đến hết ngày 16/10/2026, công tác tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt, với kết quả cụ thể như sau:

Đợt 1: Đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Đợt 2 (triển khai từ ngày 15/10): Các lực lượng tiếp tục tìm kiếm, mở rộng phạm vi quy tập tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày 16/10/2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập thêm 12 hài cốt liệt sĩ cùng 6 bộ di vật kèm theo.

Trong ngày 16/10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập thêm 12 hài cốt liệt sĩ cùng 6 bộ di vật kèm theo, tại Công viên Lê Thị Riêng.

Lũy kế ngày thực hiện Đợt 2 (từ ngày 15/10 đến ngày 16/10/2026), đã phát hiện và quy tập được 20 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ (9 bộ có di vật kèm theo).

Như vậy, lũy kế tổng từ ngày 23/6 đến hết ngày 16/10/2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 751 hài cốt liệt sĩ (316 bộ có di vật) tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong đó, 718 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể (gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B).

Theo Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn đang được tiếp tục triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.