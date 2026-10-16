Phát hiện thêm 12 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Thông tin về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng vào chiều ngày 16.10, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết trong ngày, các lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B, đã xử lý hơn 500m³ đất.

Ngày 16.10, các lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B

Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào và vận chuyển đất.

Kết quả trong ngày, các lực lượng đã phát hiện, quy tập thêm 12 hài cốt liệt sĩ cùng 6 bộ di vật kèm theo; nâng số hài cốt liệt sĩ quy tập được trong đợt 2 – tính từ ngày 15.10 đến hôm nay lên 20 bộ hài cốt liệt sĩ đơn, trong đó 9 bộ hài cốt liệt sĩ có di vật kèm theo.

Kết quả trong ngày, các lực lượng làm nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng đã phát hiện, quy tập thêm 12 hài cốt liệt sĩ cùng 6 bộ di vật kèm theo

Trước đó, triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng trong đợt 1, TP.HCM đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Lũy kế kết quả tìm kiếm từ đợt 1 đến nay, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 751 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó 316 bộ có di vật kèm theo.

Tính tổng đến nay, TP.HCM đã quy tập được 751 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Cụ thể gồm 718 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí mộ tập thể tại khu A và 6 vị trí mộ tập thể tại khu B.

Bộ Tư lệnh TP.HCM cũng cho biết, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.