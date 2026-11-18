Theo thông tin từ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 18/11, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 630 m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Phát hiện thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Để bảo đảm tiến độ, Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải có trọng tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Riêng trong ngày 18/11, lực lượng chức năng phát hiện, quy tập thêm 11 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 5 bộ kèm di vật.

Tính lũy kế từ ngày 15/10 đến hết ngày 18/11, đợt 2 đã tìm kiếm, quy tập được 306 bộ hài cốt liệt sĩ đơn, trong đó 71 bộ có di vật kèm theo.

Trước đó, trong đợt 1, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy.

Như vậy, từ ngày 23/6 đến hết ngày 18/11/2026, tổng số hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng là 1.037, trong đó có 378 bộ kèm di vật.

Trong tổng số này, có 1.004 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được Bộ Tư lệnh TP.HCM và các lực lượng triển khai khẩn trương, thể hiện trách nhiệm, lòng tri ân đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.